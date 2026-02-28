Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы. Военные поразили около 30 целей, в том числе президентскую резиденцию, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране.

Израильские СМИ пишут о попытке убить президента Ирана Масуда Пезешкиана. По информации иранской прессы, он срочно уехал на конспиративную квартиру.

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи нет в Тегеране, он переведен в безопасное место, сообщил официальный представитель Reuters.

ТАСС передает, что Израиль закрыл воздушное пространство и готовится к ответному удару. Министр обороны Исраэль Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Власти запретили занятия, собрания и работу большинства учреждений. Гражданские самолеты, летевшие в Израиль, развернулись и ушли на запасные маршруты.

The New York Times передает, что Соединенные Штаты приняли участие в атаке на Иран. Операция планировалась месяцами.