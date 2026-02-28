МИД Омана: Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Иран согласился отказаться по требованию США от всех запасов обогащенного урана.

По его словам, запасы будут переработаны до минимального возможного уровня. "То есть они будут превращены в топливо", — сказал министр в эфире CBS News.

Он также отметил, что Тегеран открыт к идее допуска американских инспекторов на свои ядерные объекты, пишет RT.

Ранее на переговорах в Женеве Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и передать США весь запас обогащенного урана.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке. В случае, если Тегеран не согласится после этого на требования о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной кампанией против правительственных иранских объектов.