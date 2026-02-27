Глава Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств исчезновения туристов в Пермском крае

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств исчезновения туристов в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, в горной местности Урала пропали пять туристов. Неделю назад группа выехала из Уфы в Пермский край на личном транспорте, затем пересела на снегоходы. Туристы должны были вернуться три дня назад, однако связь с ними отсутствует. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для поиска пропавших.