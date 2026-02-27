В МИД РФ потребовали наказать злоумышленников, которые сожгли флаг перед Посольством России в Финляндии

27 февраля в МИД России была вызвана Посол Финляндии в России Марья Лиивала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД России.

Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед Посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации.

Было подчеркнуто, что российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России. Выражено крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов, призванные обеспечить безопасность мероприятия и общественный порядок, не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению.

До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении Посольства Российской Федерации в будущем.