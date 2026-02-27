Baza: Экс-главреда Readovka Алексея Костылева отправили в СИЗО на два месяца

Экс-главреда Readovka Алексея Костылева отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в хищении 1 млрд рублей у Минобороны, сообщает "База".

Соответствующее решение принял Тверской районный суд. Следствие вменяет Костылеву мошенничество в особо крупном размере при поставках беспилотников Министерства обороны РФ. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Издание уточняет, что расследование не связано с его журналистской деятельностью и работой редакции Readovka. Костылев основал проект в 2014 году, изначально это был портал о новостях Смоленской области. Позже он перебрался в Москву, издание стало заниматься федеральной повесткой. После начала СВО Костылев попал в санкционные списки Канады.

В октябре Алексей попал в серьезное ДТП на квадроцикле в Смоленской области, после которого перенес трепанацию черепа и ряд других очень сложных операций. В 2025 году в холдинге Readovka сменилось руководство, а Костылев заявил, что будет заниматься собственными проектами.