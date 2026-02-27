В Курганской области заключенного задержали в день выхода из колонии

В Курганской области заключенного, отбывшего наказание в колонии задержали в день освобождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации).

По данным пресс-службы, осужденный отбывал наказание за тяжкое преступление и занимал высокое положение в преступной иерархии. Он организовал в одной из исправительных колоний Курганской области ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ*.

Сообщается, что подозреваемый требовал от заключенных противостоять деятельности администрации колонии и вовлекал других осужденных в азартные игры. Устанавливаются другие участники экстремистской организации.

* запрещенное в РФ экстремистское движение.