Уральцу дали обязательные работы за свастику на мочке уха

Талицкий районный суд вынес приговор 25-летнему местному жителю Эдуарду Изюрову за татуировку свастики на мочке уха. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Доказано, что летом 2025 года осужденный посещал общественные места и демонстрировал свою татуировку - символику, запрещенную законом. При этом, ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. Таким образом, его действия попали под уголовную статью - ч. 1 ст. 282.4 УК РФ "Неоднократная публичная демонстрация нацистской символики".

Свою вину Изюров признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, но учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также то, что подсудимый сделал правильный вывод и удалил татуировку.

Судом ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.