В Пермском крае снят режим "Ракетной опасности"

В Пермском крае снят режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Режим был впервые введен сегодня, 27 февраля. Сообщалось, что ответственные службы и ведомства принимают все меры для обеспечения безопасности. Также в аэропорту "Большое Савино" действовал режим "Ковер", подразумевающий запрет на прилет и вылет самолетов. В настоящий момент работа воздушной гавани возобновлена.

Напомним, по данным Mash, две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс. На этом фоне режим "ракетная опасность" объявлялся в семи регионах Поволжья и Урала — впервые в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.