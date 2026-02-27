27 Февраля 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае снят режим "Ракетной опасности"

В Пермском крае снят режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Режим был впервые введен сегодня, 27 февраля. Сообщалось, что ответственные службы и ведомства принимают все меры для обеспечения безопасности. Также в аэропорту "Большое Савино" действовал режим "Ковер", подразумевающий запрет на прилет и вылет самолетов. В настоящий момент работа воздушной гавани возобновлена.

Напомним, по данным Mash, две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс. На этом фоне режим "ракетная опасность" объявлялся в семи регионах Поволжья и Урала — впервые в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.

Теги: ракетная опасность, режим, минтербез


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2026 15:30 Мск В Перми аэропорт "Большое Савино" возобновил работу после введения ограничений на полеты
Ранее 27.02.2026 15:14 Мск Жителей Пермского края предупредили о перебоях со связью на фоне ракетной опасности
Ранее 27.02.2026 14:45 Мск На фоне ракетной опасности закрыт аэропорт Перми
Ранее 27.02.2026 13:08 Мск В Прикамье впервые объявлена ракетная опасность

