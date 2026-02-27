В России произошла аномалия в сфере розничной торговли

В конце 2025 г. произошла аномалия в сфере розничной торговли. Она отразилась в динамике регистраций и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП).

Число регистраций ИП в сфере розничной торговли резко возросло в декабре, в то время как традиционно "пик" приходится на весну. В 2025 г. показатель по-прежнему незначительно рос с февраля по апрель.

При этом в декабре рост составил сразу 21,4% (38 580 при среднем числе регистраций 12 875), пишут "Ведомости".