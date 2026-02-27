В России за десятилетие сократилось число наркопотребителей

За последние десять лет в России число людей, употребляющих наркотики, заметно уменьшилось. Такие данные озвучила ТАСС Татьяна Клименко, руководитель филиала научного центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Она пояснила, что с 2013 по 2023 год количество наркопотребителей сократилось с 2,3 млн до 1,3 млн человек — это официальная информация из государственных источников.

Кроме этого, Клименко сообщила, что за период с 2012 по 2024 год общее число случаев наркомании снизилось в 1,4 раза, а новых диагнозов стало почти в три раза меньше.

Профессор подчеркнула, что за последние годы среди зависимых стало меньше подростков 15-19 лет, и теперь большинство наркопотребителей составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет.

