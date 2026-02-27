Губернатор Краснодарского края попросил правительство открыть часть пляжей в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил федеральное правительство рассмотреть вопрос об открытии нескольких пляжей Анапы, ранее закрытых из-за разлива нефтепродуктов.

Речь идет о восьми галечных пляжных территориях от села Большой Утриш до микрорайона "Высокий берег". Глава региона отметил, что за последние шесть месяцев на данных участках новые выбросы мазута не появлялись, а показатели морской воды полностью соответствуют санитарным требованиям.

"В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

В начале февраля сообщалось, что Роспотребнадзор пока не готов открыть пляжи Анапы и Темрюка. Сенаторы от Краснодарского края высказали опасения по поводу предстоящего курортного сезона, они обратили внимание на падение туристического потока в разы в загрязненном регионе.