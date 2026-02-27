В Свердловской области объявлен отбой ракетной опасности

В Свердловской области снят объявленный 27 февраля режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Данный режим впервые вводился в регионе, его объявили в пятницу днем. Сообщалось, что ответственные службы и ведомства принимают все меры для обеспечения безопасности. Свердловчан просили сохранять спокойствие и бдительность и стараться не выходить на улицу.

"Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!", - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей губернатор не привел. Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве России была зафиксирована ракетная атака и работает система противовоздушной обороны.

Напомним, также сегодня режим "ракетная опасность" был впервые объявлен в соседнем Пермском крае. Местный аэропорт "Большое Савино" уже возобновил работу после введения ограничений на полеты.