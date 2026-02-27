Извлекаемых запасов нефти России хватит на 62 года – вице-премьер Новак

В России геологических извлекаемых запасов нефти осталось на 62 года. Впрочем, это не означает, что после нефти не останется совсем, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак во время встречи со студентами.

В презентации к его выступлению говорится, что сейчас рентабельные запасы нефти составляют около 15 млрд тонн, этого хватит на 32 года. Геологических извлекаемых запасов насчитывается 31 млрд тонн, этого хватит на 62 года.

При этом мировой запас рентабельных запасов нефти составляют менее 177 млрд тонн, передает ТАСС.

Ситуация с природным газом лучше. На текущий момент Минприроды считает, что запасов газа (при текущем уровне добычи) хватит на сто лет и более. Здесь текущая разведка позволяет компенсировать извлекаемые объемы.