На фоне ракетной опасности закрыт аэропорт Перми

В Перми закрыт аэропорт "Большое Савино".

Об этом сообщает Росавиация. Аэрогавань не принимает и не выпускает самолёты.

Ранее сегодня в Пермском крае впервые объявлен режим "ракетная опасность". Во время действия специальных режимов, связанных с угрозой с воздуха, могут происходить перебои связи, нарушения работы мобильного интернета. Запрещается публиковать фотографии вражеских объектов в небе и на земле, в том числе нанесённый ущерб - такие данные могут быть использованы службами Украины.