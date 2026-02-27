Из-за ракетной опасности эвакуирован аэропорт Самары

Пассажиры и персонал самарского аэропорта Курумоч были эвакуированы в специальные убежища во время объявления в регионе воздушной тревоги.

"Пассажиры и персонал самарского аэропорта Курумоч в связи с объявлением режима "ракетная опасность" своевременно и организованно эвакуированы в специально оборудованные для таких случаев помещения. Ситуация в аэропорту находится на контроле Минтранса России и Росавиации. Безопасность полетов и граждан – ключевой приоритет", - говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве добавили, что аэропорт возобновит работу после снятия ограничений.