В Казани из-за ракетной опасности детей из школ и детсадов перевели в укрытия

В Казани после объявленного режима ракетной опасности проводится эвакуация детей из детских садов и школ.

"Дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны, где находятся под присмотром педагогов", - сообщается в Telegram-канале мэрии города.

О введении в регионе режима "Ракетная опасность" МЧС РФ объявило в 12:06. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на выполнение полетов.

Также режим ракетной опасности сегодня ввели в Чувашии, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии. Впервые он был объявлен в Свердловской области и Пермском крае.