"Яндекс" запускает новый бренд автономных грузовиков "Роботрак"

Компания "Яндекс" сообщила о запуске нового бренда - "Роботрак" - для собственных беспилотных грузовиков. Заявку на регистрацию этого товарного знака компания направила в Роспатент.



В ближайший год компания собирается увеличить свой парк автономных грузовых автомобилей, вывести их на новые маршруты и наладить сотрудничество с предприятиями из промышленного и торгового сектора. Новый бренд объединит не только сами грузовики, но и программные продукты, цифровые платформы и различные сервисы, связанные с искусственным интеллектом и перевозками.



Уже сейчас автономные фуры следуют по маршрутам на трассах М-4, М-11 и ЦКАД, а в течение года планируется добавить к ним еще 70 новых машин. Помимо этого, компания готовится вывести на рынок до 200 беспилотных легковых автомобилей под названиями "ЯРоботакси" и "Яндекс роботакси".