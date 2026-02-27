27 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Не выходите на улицу": в Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В пятницу, 27 февраля, в Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

Как рассказал губернатор в своем Telegram-канале, сейчас ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

"Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности", - призвал свердловчан Паслер.

По его словам, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в воздушном пространстве России зафиксирована ракетная атака.

"Работает система противовоздушной обороны. Будьте бдительны! На территории Свердловской области возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет", - говорится в сообщении властей.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня режим "ракетная опасность" был впервые объявлен в соседнем Пермском крае.

ракетная опасность, режим, Паслер, Свердловская область


