СРЗП предложила ввести налог на сверхприбыль банков

Депутаты СРЗП снова внесли в Госдуму законопроект о введении налога на сверхприбыль банков.

В 2026 году прогнозируется рекордная прибыль банков, как в 2024 году. В этом секторе формируется сверхдоходность на фоне недостатка финансов в других отраслях. Учитывая это, законодатели предлагают ввести разовый налог за период 2025-2026 гг. Сверхприбыль будет определяться как сумма, превышающая за этот срок среднее арифметическое значение прибыли за 2023-2024 гг. Налог составит 10%.

Это лишь налог на сверхприбыль, а не на прибыль, но даже в этом случае можно пополнить федеральный бюджет на сумму около 100 миллиардов рублей. Чистая прибыль банков в последние годы составляет до 4 триллионов рублей, что приближается к 2% ВВП всей страны. В партии считают, что "жирующий" банковский сектор мог бы поделиться с гражданами без каких-либо существенных потерь для себя.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против налога на сверхприбыль банков.