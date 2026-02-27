Пробки на рельсах: поезда опаздывают из-за проблем на Крымском мосту

Около десяти поездов задержались из-за временного закрытия движения на Крымском мосту, сообщила железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" .

Сейчас с опозданием идут шесть поездов "Таврия" - в Крым не по расписанию прибывают поезда из Москвы, Адлера и Перми. В обратном направлении из Симферополя с задержкой отправились поезда в Москву, Кисловодск и Санкт-Петербург.

Остальные поезда, которые также задерживались, уже вернулись к своему графику или прибыли на станции.

Ранее, в ночь на 23 февраля, на станции "Пермь-Сортировочная" сошли с рельсов три вагона грузового поезда, никто не пострадал и опрокидывания не было.