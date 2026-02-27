СМИ: ВС Афганистана нанесли удары по ядерному объекту Пакистана

ВС Афганистана нанесли удар по "ядерному объекту" в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает телеканал Ariana News.

По его данным, погибших и раненых – сотни. Пострадавших доставляют в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде.

Ранее сообщалось, что ВВС Афганистана нанесли авиаудары по нескольким военным объектам в Исламабаде и других территориях Пакистана – в ответ на аналогичную атаку авиации Пакистана минувшей ночью. Удары, в частности, нанесены по военной базе недалеко от города Файзабад, армейскому гарнизону в Ноушере и целям в Джамруде и Абботтабаде.