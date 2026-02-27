Савватеев: Средний уровень выпускников школ по математике - это 7 класс

Средний уровень выпускников российских школ по математике - это примерно 7 класс. Так оценил средний результат ЕГЭ по профильной математике член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев в интервью блогеру Дмитрию Копанцеву.

В 2025 году средний балл составил 62 из 100. Это "троечка", говорит ученый. При этом ЕГЭ по профильной математике обязателен для всех инженерных направлений в вузах. То есть туда поступают абитуриенты, средний уровень которых не позволяет им уверенно осваивать технические дисциплины.

"60 по профильному ЕГЭ - это, грубо говоря, завершил обучение математике где-то в 7 классе. И выхватил несколько ярко запоминающихся форму из старших. Чисто на формальном уровне. И эта фотографическая память помогает ему решить некоторые задачи, которые он не понимает, но формально применяет", - описал Савватеев.

Он отмечает, что для набора 70 баллов на ЕГЭ достаточно решить 12 простейших задачек, которые даже не требуют развернутого решения. А все остальные задачи, среди которых есть действительно сложные и требующие творческого подхода, "стоят" всего 30 баллов, что совершенно неадекватно.

Что касается обычного ЕГЭ по математике, то это почти полный ноль, сдать его на положительный балл может любой шестиклассник, уверен эксперт.