Костромская область в числе ТОП-10 регионов страны с самыми доступными ценами на картофель

Сдерживанию цен на продукты первой необходимости в Костромской области помогает система мер господдержки предприятий АПК. Так, например, по низкой цене на картофель регион входит в первую десятку страны. Эксперты РИА Новости составили рейтинг, согласно которому средняя цена на картофель в Костромской области составляет 37,4 рубля за килограмм.

Аграрии региона отмечают мультипликативный эффект, который является результатом комплекса мер поддержки, сформированного в Костромской области, плюс система мер, направленных на сдерживание роста цен на основные продукты питания.

В частности как одно из самых значимых отмечают решение губернатора Сергея Ситников об авансировании поставок в учреждения соцсферы. Данное решение также содействует обеспечению соцучреждений качественной продукцией местных производителей по фиксированной невысокой цене.

В АПК региона создана система, когда средства, полученные до посевной, позволяют предприятиям качественно подготовиться к полевым работам, стимулируют расширять посевные площади. В совокупности все эти меры влияют на стоимость продукции в торговых точках.

Напомним, в 2025 году аграрии Костромской области высадили овощи на площади 639 га, что на 67 га выше уровня 2024 года. Урожай картофеля составил 55,7 тысячи тонн, что почти на 6 тысяч тонн больше чем в предыдущем сезоне. Авансирование поставок овощей в прошлом году составило 32 млн рублей, с учреждениями было заключено 476 контрактов. Отметим, что региональная программа предусматривает обеспечение полной годовой потребности соцучреждений в недорогих картофеле и овощах и качественное их хранение.

Кроме того, в рамках выполнения поручений губернатора Сергея Ситникова проводится системная работа с торговыми сетями по сдерживанию торговых наценок. Каждой осенью во всех муниципалитетах региона проходят ярмарки сельхозпродукции, где жители могут закупить овощи напрямую от производителя и без торговых наценок.

Еще одна возможность, которая пользуется популярностью - предоставление возможности вырастить урожай на бесплатно предоставленных участках. С начала действия меры поддержки костромичам предоставлено почти 1000 наделов. Результатом всей это системной работы стала доступность картофеля и другой овощной продукции для костромичей.