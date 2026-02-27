Instagram* начнет оповещать родителей о поисковых запросах подростков, связанных с самоубийствами

Instagram* начнет оповещать родителей, если их дети будут замечены за неоднократным поиском слов и словосочетаний, связанных с самоубийствами и членовредительством, эта функция будет доступна для контролируемых учетных записей. Также компания заявила, что уже блокирует подобный контент, запрос на который приходит от подростковых аккаунтов, и вместо этого направляет несовершеннолетних пользователей на "горячие линии" психологической помощи.

О новом функционале соцсети стало известно на фоне судебных разбирательств в США о причинении вреда несовершеннолетним продуктами корпорации Meta**. Так, в Лос-Анджелесе суд рассматривает иск о том, намеренно ли платформы Meta** вызывают зависимость у несовершеннолетних. В Нью-Мексико разбирательство связано с возможным нарушением Meta** законодательства по защите детей от сексуальной эксплуатации.

*соцсеть принадлежит американской технологической корпорации Meta, которая признана российским судом экстремистской организацией и запрещена в РФ

**американская технологическая корпорация, признанная российским судом экстремистской организацией и запрещенная в РФ