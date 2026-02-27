Паслер дал поручения в связи с участившимися инцидентами в школах и техникумах

Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал поручения в связи с инцидентами в образовательных учреждениях. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии региона.

Был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности таких заведений. Паслер отметил: в связи с участившимися в последнее время случаями агрессии в школах и техникумах в регионах России необходимо уделить особое внимание профилактике деструктивного поведения учеников. Кроме этого, свердловский губернатор поручил принять дополнительные меры по защищенности образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что российские подростки нападают на одноклассников, приходят в школу с оружием, стреляют во взрослых и поджигают других учеников. В Госдуме ответили на череду происшествий, но прозвучали весьма разнонаправленные инициативы.