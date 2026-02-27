Мэр Тюмени раздал поручения из-за трудности в движении на перекрёстке Немцова – Двудельной

Мэр Тюмени Максим Афанасьев отреагировал на жалобы горожан на трудности в движении транспорта в районе школы №40, на пересечении улиц Немцова и Даудельной.

"Действительно, там возникали проблемы: машины не могли разъехаться, что создавало неудобства и могло помешать работе расположенной поблизости станции "скорой помощи". Сразу дал поручение специалистам разобраться в ситуации", - написал Афанасьев в своём telegram-канале.

Ситуацию детально проработают и вынесут на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения, уточнил глава города.