Новый ГОСТ на подсолнечное масло появится в России с 2027 года

Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт на подсолнечное масло, который начнет действовать в России с 1 июня 2027 года, сообщает ТАСС. Он заменит нынешний ГОСТ, действующий с 2013 года, но производители могут перейти на новые требования заранее.



В Росстандарте подчеркивают, что такой подход поможет маслоперерабатывающим предприятиям спокойно подготовиться к изменениям без лишних затрат. Новый ГОСТ появился после анализа рынка и консультаций с представителями отрасли.



Теперь стандарт более четко делит подсолнечное масло по видам: рафинированное дезодорированное высшего и первого сорта, рафинированное недезодорированное, различные виды нерафинированного масла, а также их смеси. Для каждого типа установлены отдельные требования к вкусу, запаху, цвету и другим показателям качества и безопасности.