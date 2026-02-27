В Прикамье началось расследование пропажи группы туристов

Сотрудники СК начали расследование из-за пропажи группы туристов в лесах Красновишерского округа Пермском края. Статья не названа.

20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, что в 100 км от деревни. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор не ясно, где они находятся. Пропавших ищут, сообщает пермское краевое управление СКР.

По данным Mash, тревогу забила жена одного из пропавших – она позвонила в полицию и заявила о пропаже. Туристы уехали с 24 февраля не выходили на связь, хотя до этого отчитывались по рации. Они – опытные путешественники, которые 20 лет путешествовали подобным образом на снегоходах. Возле турбазы компания оставила два автомобиля: грузовой и легковой.