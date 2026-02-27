Премьер-министр Армении расстался с гражданской женой

50-летний премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о расставании с гражданской женой Анной Акопян. Вместе они прожили 30 лет, у пары четверо детей.

О решении уйти от Пашиняна ранее объявила сама Акопян. Он подтвердил расставание в своем блоге: "Я с уважением отношусь к решению Анны. За последние 30 лет во все мои трудные дни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я был для неё таким же. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения".

Пашинян и Акопян познакомились еще в университете, оба занимались журналистикой. В статусе первой леди Акопян много времени посвящала благотворительности.