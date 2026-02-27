27 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

ВТБ по итогам 2025 года - лидер в программе зонтичных поручительств Корпорации МСП

В 2025 году ВТБ предоставил предпринимателям около 61,8 млрд рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП, став лидером среди банков-партнеров этого механизма для малого и среднего бизнеса. Доля участия ВТБ в программе выросла с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году. Об этом рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко на открытии флагманского офиса ВТБ в Самаре.

«Зонтичные поручительства — это простой по условиям и надёжный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли — такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению. Мы видим, что этот инструмент всё активнее используется в новых программах льготного кредитования и фактически формирует стандарт поддержки СМБ как для бизнеса, так и для банков», — сообщил Руслан Еременко.

За год объем финансирования банком под зонтичные поручительства вырос на 28%, гарантийной поддержки - на 35%, достигнув 30 млрд рублей. Количество предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75% до 1215. Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию.

В 2025 году объём финансирования, предоставленного ВТБ под зонтичные поручительства, составил четверть от всех зонтичных поручительств по России. Наибольший объём финансирования пришелся на компании Центрального федерального округа — 26,2 млрд рублей, основной вклад внесли Москва (16,1 млрд рублей) и Московская область (3,42 млрд рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 млрд рублей, показав рост на 35%. В число округов-лидеров вошел Сибирский федеральный округ - здесь прирост объёма финансирования стал рекордным – 59% (7,18 млрд рублей). Среди ведущих регионов лидерами по приросту объема финансирования стали также Самарская область (рост в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 млрд рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 млрд рублей) и Иркутская область (в 2 раза, до 1,2 млрд рублей).

Наиболее активно бизнес привлекал средства ВТБ при помощи механизма зонтичных поручительств в таких сферах, как производство, туризм, инфраструктурные проекты, научно-техническая деятельность, информация и связь. В совокупности на эти отрасли приходится значимая доля сделок, что говорит о высоком спросе на быстрые и гибкие финансовые решения со стороны бизнеса, ориентированного на рост и масштабирование

Теги: зонтичные поручительства, корпорация мсп, втб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

