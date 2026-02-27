Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН в понедельник, когда Америке перейдет председательство в Совете (председатель меняется раз в месяц), сообщили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении офиса первой леди говорится, что заседание будет посвящено теме "Дети, технологии и образование в условиях конфликта", и Мелания Трамп собирается в своем выступлении "подчеркнуть важность образования как способа продвижения толерантности и мира во всем мире".

Представитель ООН заявил, что это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов.

Президент США Дональд Трамп с первого срока на посту президента резко критиковал Организацию объединенных наций, заявляя, что она "неэффективна и нуждается в реформах".

На регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, является ли появление Мелании Трамп позитивным знаком для отношений между ООН и США, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это демонстрирует "важность, которую Соединенные Штаты придают Совету Безопасности и рассматриваемой теме", имея в виду повестку дня заседания.