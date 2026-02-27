В Пермском крае пропала группа туристов

В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с незарегистрированной туристической группой в Красновишерском муниципальном округе. Для проверки информации привлечены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным Ural Mash, пятеро туристов катались на снегоходах и не вернулись. Вестей от них нет четвертый день. Группа приехала из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на машинах. Они выехали 20 числа, в прошлую пятницу. 24-го — должны были вернуться. Туристы успели подняться на плато Кваркуш.

Люди не выходят на связь, машины на месте, где их оставили. Пропавших ищут волонтеры.