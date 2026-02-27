27 Февраля 2026
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменка отправила подруге в Сургут наркотики в качестве подарка на день рождения — обеих задержала полиция

Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте расследуют уголовные дела в отношении двух 47-летних женщин — жительницы ХМАО и ее подруги из Тюмени, организовавших пересылку наркотика через "Почту России", сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Информация о том, что в сортировочный центр Сургута прибыло почтовое отправление с вероятным содержанием синтетического наркотика, поступила оперативникам 22 января 2026 года. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли сверток, внутри которого находился подарочный конверт для денег с надписью от руки "Поздравляю с днем рождения!" и вложенной плиткой шоколада. Однако главным "подарком" оказался полиэтиленовый сверток с мефедроном массой 2,25 грамма — крупный размер.

Правоохранители установили личности отправительницы и получательницы. Одну задержали в Тюмени, вторую — в момент получения посылки на почте в Сургуте. Обе женщины ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и являются их потребителями. Знакомство будущих фигуранток произошло в женской исправительной колонии общего режима под Тобольском, где они отбывали наказание. После освобождения подруги продолжили общение.

Отправительница пояснила, что приобрела мефедрон в интернете и даже указала место, где забрала "закладку". По ее словам, наркотик стал жестом внимания для подруги, отмечавшей день рождения в конце декабря. Изъятый наркотик направлен на экспертизу.

В отношении сургутянки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, тюменская фигурантка находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.

Теги: наркотики, посылка, подарок, день рождения, транспортная полиция


