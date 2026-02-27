Задержан подозреваемый в подрыве машины предпринимателя во Фрязино

Задержан подозреваемый в подрыве в подмосковном Фрязино автомобиля, в котором находился бизнесмен.

"По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению", - сообщает СУ СКР по Московской области.

Мужчина был задержан в Ростовской области и доставлен к следователю.

Напомним, 10 февраля на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв. Пострадавший получил осколочное ранение ноги. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых средств. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.