Краснокнижного орлана изъяли у прикамского фонда из-за нарушений условий содержания

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности Фонда помощи животным "Станция скорой помощи", где ненадлежащим образом содержался краснокнижный орлан-белохвост, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Установлено, что переданная на ответственное хранение хищная птица находилась в неудовлетворительных условиях. Кроме того, сотрудники фонда допустили перемещение орлана без необходимого согласования с уполномоченным органом.

По результатам проверки руководителю организации внесено представление. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ (действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания животных, занесенных в Красную книгу).

Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило фонду штраф в размере 600 тысяч рублей. Птица передана на ответственное содержание в реабилитационный центр, решается вопрос о ее дальнейшем пристройстве.