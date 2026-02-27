ЦБ раскрыл за год больше 7 тысяч финансовых пирамид

Центральный банк России в 2025 году выявил более 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка. Почти все они (более 5,7 тыс.) действовали в интернете. Также часто были использованы под разными названиями одни и те же схемы, в некоторых случаях проекты дублировались более 300 раз.

"Нелегалы предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты – такой прием позволяет мошенникам сохранить анонимность и избежать наказания. В прошлом году было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Частично эти кошельки использовали и псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Молодую аудиторию привлекали с помощью акцента на использовании ИИ, втягивали в дропперство. Также активно действовали черные кредиторы, псевдоломбарды.

По инициативе ЦБ было заблокировано более 21 тыс. интернет-ресурсов финансовых мошенников.

"В 2025 году по результатам рассмотрения таких материалов (в том числе за предыдущие периоды) было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования", - добавили в ведомстве.