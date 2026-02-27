ВТБ обеспечил 45% выдач по госпрограмме 1764 в 2025 году, лидер по объему заключенных соглашений - Свердловская область

ВТБ по итогам 2025 года обеспечил около 45% общего объёма выдач, предоставив 20,4 млрд рублей по государственной программе Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Банк на 1 месте по выдачам и по сумме заключенных сделок в рамках программы. Кредитный портфель по программе на конец 2025 года достиг 169,2 млрд рублей.

Несмотря на то, что с 1 января 2025 года «Программа 1764» переориентирована исключительно на поддержку инвестиционных проектов, она продолжает сохранять ключевую роль в поддержке малого и среднего бизнеса, стимулируя долгосрочное развитие приоритетных отраслей.

Лидером по объему заключенных соглашений стала Свердловская область, на нее пришлось 10,7%, Москва заняла долю в 10%, Московская область – 8,4%, Ставропольский и Красноярский края – 6,9% и 6,2% соответственно.

На обрабатывающее производство и пищевую промышленность приходится большая часть средств, выданных по программе – 64%. 21% привлекли предприятия сфер транспорта и хранения, 12% – гостиниц и общественного питания, 2% – информации и связи и 1% выделенных средств предоставлен компаниям, занимающимся профессиональной и технической деятельностью и наукой.

«Изменения условий программы 1764 не сказались на интересе предпринимателей к этому механизму, он остается одним из ключевых для среднего и малого бизнеса, обеспечивая инвестиционную активность ключевых отраслей экономики. Наш опыт работы с госпрограммами и доверительное взаимодействие с клиентами позволило сохранить лидирующие позиции как в программе 1764, так и в реализации других механизмов господдержки», — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.