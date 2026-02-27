СМИ: Медики ввели Николая Коляду в медикаментозный сон

Драматург Николай Коляда сейчас находится в медикаментозном сне и подключен к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Коляда по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Эту же информацию изданию подтвердила и актриса "Коляда-Театра" Тамара Зимина.

Напомним, что режиссера госпитализировали в больницу Екатеринбурга днем 25 февраля прямо из квартиры. Что стало причиной ухудшения самочувствия драматурга - неизвестно.