"Спецавтобаза" пожурила УК и коммунальщиков Екатеринбурга за неубранные от снега дворы

Нерасчищенные от снега дороги и неправильно припаркованные автомобили превращают дворы в полосу препятствий, по которой мусоровоз не всегда может проехать к контейнерным площадкам. В связи с этим, "Спецавтобаза" призывает коммунальные службы, УК и местные администрации работать сообща и не забывать про свои обязанности.

В компании напомнили, что вывоз мусора осуществляется ежедневно и в любую погоду, а совсем недавно в уральской столице был снегопад. Каждый день более 80 мусоровозов должны заехать на более чем 4,3 тыс. контейнерные площадки. Именно поэтому задержка в одном дворе совершенно точно повлияет на график вывоза мусора в других.

Хуже всего, когда автовладельцы превращают дворы в узкие лабиринты, паркуя автомобили на любом пустом участке. "Спецавтобаза" напоминает, что мусоровоз — это крупная и тяжелая техника, которую при проезде по заснеженной дороге может легко занести на стоящие рядом машины.

В зимний период как никогда важно объединить усилия коммунальных служб, которые расчищали бы от снега дороги, с управляющими компаниями и администрациями, которые освобождали бы проезды к контейнерным площадкам. О каждом случае отсутствия проезда к мусорным бакам регоператор уведомляет собственника контейнерной площадки. При слаженной работе, считают в "Спецавтобазе", проблему удается разрешить быстро, и мусоровоз забирает отходы.

Напомним, 20 февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов по теме работы по содержанию закрепленных территорий. Градоначальник отметил, что много вопросов и нареканий остается по уборке дворовых территорий, поэтому необходимо усилить совместную работу и контроль за управляющими организациями.

На фоне этого новый заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев, назначенный на этот пост на минувшей неделе, проводит объезды по оценке качества уборки улично-дорожной сети города.

Отметим также, что свердловские синоптики прогнозируют сильный снегопад в заключительные дни последнего зимнего месяца.