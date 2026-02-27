Жительница Белгородской области предложила губернатору выкупить ее дом в зоне атак ВСУ

Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне постоянных атак ВСУ.

Глава региона сообщил в Telegram-канале, что увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнении обстановки в Грайвороне из-за атак украинских беспилотников. Во время рабочей поездки Гладков заехал к женщине.

"Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях - невозможно", - написал губернатор.

Он подчеркнул, что решение проблемы должны искать все уровни власти - от федеральной до муниципальной.

Ранее Гладков рассказал, как один из местных жителей отказался его подвезти. Мужчина сообщил губернатору, что его машина рассчитана на двоих с дочерью, и речь тут могла идти об излишней эксплуатации. По словам Гладкова, ему показалось, что "есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной". Губернатор пообещал попросить главу Яковлевского округа Олега Медведева съездить и поговорить с жителями.