Родственники многодетного отца, погибшего в Первоуральске, добились возбуждения уголовного дела

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить подробности смерти многодетного отца в Первоуральске.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Ранее "АиФ-Урал" писал со ссылкой на мать погибшего, что мужчина - Андрей (41 год), вероятно, умер не своей смертью - на его шее обнаружены множественные колото-резанные раны глубиной 2-3 см. Однако, по официальной версии мужчина якобы спрыгнул из окна - тело обнаружили у подъезда соседи.

Родственники подозревают, что больше о смерти Андрея может знать его супруга, которая, по их словам, после инцидента не вышла к телу мужа, вместе с подругой смыла всю кровь в подъезде и побелила стены, а на похороны, по словам матери погибшего, пришла с любовником. В ночь трагедии женщина долго не открывала полицейским, а потом сказала, что не в курсе, где ее супруг. Через несколько дней после гибели мужчины она якобы выбросила всего его вещи. А в сентябре родственники Андрея узнали, что незадолго до своей смерти он переписал на жену свою трехкомнатную квартиру, доставшуюся от матери, когда та переехала в деревню.

Также мать погибшего утверждает, что на козырьке подъезда был найден кровавый отпечаток ботинка, который не мог принадлежать ее сыну, ведь на нем была другая обувь. Расследование якобы проводилось "спустя рукава" - в большой луже крови было много окурков и пустая пачка от сигарет, которые не взяли на исследование, фото с места преступления якобы тоже не делались.

До последнего полиция, следователи и прокуратура игнорировали родственников погибшего и отказывали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на "доказанное самоубийство". Экспертиза, которую мать Андрея заказала в лицензированной компании Екатеринбурга, подтвердила криминальный характер смерти. Проводила ее бригада из трех человек, в которую входил судмедэксперт, кандидат медицинских наук со стажем работы 52 года.

Только после публикации в СМИ накануне пенсионерку пригласили в городской СК и наконец приняли жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, а также пообещали заново провести доследственную проверку.

Обратил внимание на историю и Бастрыкин, после чего, спустя почти год после трагедии, наконец было возбуждено уголовное дело.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, обозначенным в публикации", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР.