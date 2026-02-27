Подразделение "РМК Поиск" вошло в тройку лучших добровольных пожарных команд России

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Свердловской начальник ведомства Виктор Теряев наградил руководителя аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Дениса Рыжова за смотр-конкурс "Лучшая добровольная пожарная команда РФ-2025".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на конкурсе добровольная пожарная команда "РМК Поиск" заняла первое место на уровне Уральского федерального округа (УрФО) и второе место на федеральном этапе, войдя в тройку сильнейших добровольных пожарных команд страны.

Итоги регионального этапа смотра-конкурса подвели в Салехарде, а на федеральном уровне – в городе Балашихе Московской области.

В ходе конкурсных испытаний подразделение прошло всестороннюю проверку:

состояние материально-технической базы;

уровень профессиональной подготовки личного состава;

организация повседневной деятельности и взаимодействия с подразделениями Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона.

На федеральном этапе призовые места распределились следующим образом:

первое место – Объектовая добровольная пожарная команда ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" (Москва);

второе место – Добровольная пожарная команда "РМК Поиск" (Екатеринбург);

третье место – Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Объединение добровольных спасателей "Экстремум" (Санкт-Петербург).

Ранее, на областном этапе, "РМК Поиск" был признан лучшей добровольной пожарной командой Свердловской области. Награждение состоялось в рамках регионального этапа фестиваля "Созвездие мужества-2025". Таким образом, подразделение прошло все уровни конкурсного отбора: областной, окружной (УрФО) и федеральный, подтвердив высокий уровень организации работы и подготовки личного состава.

В прошлом году в Свердловской области действовали 23 зарегистрированные добровольные пожарные команды. В марте 2025-го между "РМК Поиск" и Главным управлением МЧС России по Свердловской области было подписано соглашение о взаимодействии. С этого момента подразделение приняло участие в тушении 149 пожаров.

"Мы стремимся совершенствоваться через тренировки и обмен опытом с другими подразделениями, чтобы во время реальных происшествий – пожаров и других чрезвычайных ситуаций – наши действия были максимально четкими, организованными и слаженными. Мы изучаем передовой опыт лучших пожарных команд страны, чтобы понять, как можно улучшить нашу работу. Наш приоритет – обеспечение безопасности и спасение людей. Благодарим за высокую оценку нашей деятельности. Это мотивирует нас работать еще эффективнее", - отметил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Справка

"РМК Поиск" – аварийно-спасательное подразделение, в сферу деятельности которого входит поиск пропавших и содействие МЧС России при чрезвычайных ситуациях (спасение людей при наводнениях, оказание первой помощи, организация пунктов обогрева на трассах зимой и др.).

Движение зародилось в июне 2024 года, когда сотрудники Службы безопасности РМК присоединились к поиску пропавших в области детей – брата и сестры, которые несколько суток провели в лесу одни. Их обнаружили и привезли в лагерь именно эти специалисты. А во время наводнения в поселке Киолим Карабашского городского округа и в городе Коркино (Челябинская область) сотни сотрудников Службы безопасности РМК одними из первых отправились помогать людям.

В марте 2025 года руководитель направления "РМК Поиск" Денис Рыжов подписал соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС по Свердловской области. С этого момента структура работает официально. За это время сотрудники подразделения совершили более 200 выездов, приняв участие в поисково-спасательных работах и тушении пожаров, оказывали содействие Службе спасения Свердловской области и обеспечивали безопасность на городских мероприятиях.

Сейчас численность подразделения составляет 130 человек, все они имеют релевантный опыт работы в различных структурах. За год работы сотрудники "РМК Поиск" привлекались к тушению пожаров 149 раз, к проведению аварийно-спасательных работ 198 раз. Из них 145 к поисково-спасательным работам, в ходе которых сотрудники подразделения нашли 35 человек, в том числе 18 детей.