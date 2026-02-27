Подразделение "РМК Поиск" вошло в тройку лучших добровольных пожарных команд России

27 Февраля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область В России
Фото: Александр Маргачев

Подразделение "РМК Поиск" вошло в тройку лучших добровольных пожарных команд России

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Свердловской начальник ведомства Виктор Теряев наградил руководителя аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Дениса Рыжова за смотр-конкурс "Лучшая добровольная пожарная команда РФ-2025".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на конкурсе добровольная пожарная команда "РМК Поиск" заняла первое место на уровне Уральского федерального округа (УрФО) и второе место на федеральном этапе, войдя в тройку сильнейших добровольных пожарных команд страны.

Награждение "РМК Поиск" в ГУ МЧС по Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Итоги регионального этапа смотра-конкурса подвели в Салехарде, а на федеральном уровне – в городе Балашихе Московской области.

Награждение "РМК Поиск" в ГУ МЧС по Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ходе конкурсных испытаний подразделение прошло всестороннюю проверку:

  • состояние материально-технической базы;
  • уровень профессиональной подготовки личного состава;
  • организация повседневной деятельности и взаимодействия с подразделениями Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона.

На федеральном этапе призовые места распределились следующим образом:

  • первое место – Объектовая добровольная пожарная команда ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" (Москва);
  • второе место – Добровольная пожарная команда "РМК Поиск" (Екатеринбург);
  • третье место – Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Объединение добровольных спасателей "Экстремум" (Санкт-Петербург).

Ранее, на областном этапе, "РМК Поиск" был признан лучшей добровольной пожарной командой Свердловской области. Награждение состоялось в рамках регионального этапа фестиваля "Созвездие мужества-2025". Таким образом, подразделение прошло все уровни конкурсного отбора: областной, окружной (УрФО) и федеральный, подтвердив высокий уровень организации работы и подготовки личного состава.

Награждение "РМК Поиск" в ГУ МЧС по Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В прошлом году в Свердловской области действовали 23 зарегистрированные добровольные пожарные команды. В марте 2025-го между "РМК Поиск" и Главным управлением МЧС России по Свердловской области было подписано соглашение о взаимодействии. С этого момента подразделение приняло участие в тушении 149 пожаров.

"Мы стремимся совершенствоваться через тренировки и обмен опытом с другими подразделениями, чтобы во время реальных происшествий – пожаров и других чрезвычайных ситуаций – наши действия были максимально четкими, организованными и слаженными. Мы изучаем передовой опыт лучших пожарных команд страны, чтобы понять, как можно улучшить нашу работу. Наш приоритет – обеспечение безопасности и спасение людей. Благодарим за высокую оценку нашей деятельности. Это мотивирует нас работать еще эффективнее", - отметил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Смотр-конкурс аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск"(2026)|Фото: Александр Маргачев

Справка

"РМК Поиск" – аварийно-спасательное подразделение, в сферу деятельности которого входит поиск пропавших и содействие МЧС России при чрезвычайных ситуациях (спасение людей при наводнениях, оказание первой помощи, организация пунктов обогрева на трассах зимой и др.).

Движение зародилось в июне 2024 года, когда сотрудники Службы безопасности РМК присоединились к поиску пропавших в области детей – брата и сестры, которые несколько суток провели в лесу одни. Их обнаружили и привезли в лагерь именно эти специалисты. А во время наводнения в поселке Киолим Карабашского городского округа и в городе Коркино (Челябинская область) сотни сотрудников Службы безопасности РМК одними из первых отправились помогать людям.

Смотр-конкурс аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск"(2026)|Фото: Александр Маргачев

В марте 2025 года руководитель направления "РМК Поиск" Денис Рыжов подписал соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС по Свердловской области. С этого момента структура работает официально. За это время сотрудники подразделения совершили более 200 выездов, приняв участие в поисково-спасательных работах и тушении пожаров, оказывали содействие Службе спасения Свердловской области и обеспечивали безопасность на городских мероприятиях.

Смотр-конкурс аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск"(2026)|Фото: Александр Маргачев

Сейчас численность подразделения составляет 130 человек, все они имеют релевантный опыт работы в различных структурах. За год работы сотрудники "РМК Поиск" привлекались к тушению пожаров 149 раз, к проведению аварийно-спасательных работ 198 раз. Из них 145 к поисково-спасательным работам, в ходе которых сотрудники подразделения нашли 35 человек, в том числе 18 детей.

Теги: РМК Поиск, команды, награждение


