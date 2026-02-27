Готовивший теракт в Чусовом мужчина останется в СИЗО до 29 апреля

Готовивший теракт в Чусовом мужчина останется в СИЗО до 29 апреля, сообщает Properm. Срок пребывания под стражей сотруднику охраны РЖД Дмитрию М. из Чусового продлили до трех месяцев и 29 дней.

Защита неудавшегося диверсанта пыталась обжаловать меру пресечения, но безуспешно. Судья только скорректировал срок пребывания в СИЗО на день.

Напомним, спецслужбы Украины планировали совершить теракт на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ. Силовики задержали россиянина, 1972 года рождения. Он сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенников, которые связались с ним через Telegram и убедили его перевести 350 тысяч рублей якобы на "безопасные счета". Затем по указанию неизвестных, выдавших себя за сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство - его убедили, что он оказывает содействие в возврате денег.

В квартире задержанного обнаружили 10 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камеру для наблюдения за железнодорожным мостом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.