27 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Блокировка Telegram дискредитирует российскую государственность, - Делягин

Блокировка Telegram ведет к "дискредитации российской государственности и даже самой ее идеи в глазах наиболее дееспособной и патриотичной части общества", считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").

По мнению политика, блокировка мессенджера "производит впечатление способа решения всего лишь трех задач":

"1) дезорганизации фронта за счет лишения его привычной связи (после отключения "Старлинков" Илоном Максом),

2) лишения России важнейшего глобального пропагандистского инструмента,

3) дискредитации российской государственности и даже самой ее идеи в глазах наиболее дееспособной и патриотичной части общества", - написал Делягин в своем канале.

Он добавил, что "все остальное (вроде коррупции и подготовки к выборам) — глубоко второстепенные факторы".

Ранее СМИ сообщили, что власти планируют окончательно заблокировать Telegram в апреле этого года. В Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к этому.

Теги: telegram, михаил делягин, мессенджер, блокировка


