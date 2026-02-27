Южный Урал и Башкортостан укрепили сотрудничество

Делегация Челябинской области завершила двухдневный визит в Башкортостан. Возглавил её губернатор Алексей Текслер.

"Главная задача визита – налаживание прямых деловых контактов и усиление кооперации по всем направлениям: промышленность, туризм, образование и наука. Мы приехали большой командой, которая приняла участие в масштабном бизнес-форуме", - написал Текслер в своём telegram-канале.

Прошли переговоры компаний, подписан пакет соглашений, уточнил глава Южного Урала.