Алтайского депутата-коммуниста задержали во время срочной службы в армии

Депутата Заксобрания Алтайского края Александра Волобуева (КПРФ) задержали во время прохождения срочной службы в армии и допрашивают в Следственном комитете, об этом сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова (также КПРФ). По словам народной избранницы, Волобуев проходил службу в Подмосковье.

Прусакова добавила, что не может предположить причину задержания Волобуева. Ранее с начальником военной части, где он проходил службу, договорились о дистанционной работе депутата в алтайском Заксобрании.

В начале февраля были задержаны однопартийцы Волобуева – депутаты Заксобрания Алтайского края Юрий Кропотин и Андрей Чернобай. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Также в деле фигурирует помощник одного из депутатов. Следственный комитет считает, что депутаты фиктивно трудоустраивали на должности своих помощников однопартийцев, которым выплачивалась зарплата. СКР оценивает общий ущерб от действий депутатов в 4,6 млн руб.