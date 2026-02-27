Самолет "Екатеринбург – Санкт-Петербург" выкатился с рулежной дорожки в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково произошел инцидент с участием самолета из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западной транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 27 февраля. По предварительным данным, после посадки самолет рейса "Екатеринбург – Санкт-Петербург" выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным ведомства, пострадавших нет. Все пассажиры были благополучно высажены. Сейчас Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации.

Напомним, в начале февраля самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Петербурга из-за сработавшего индикатора о неубранном шасси.