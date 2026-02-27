Сенатор предложил страховать россиян от утечек персональных данных

Сенатор РФ Артем Шейкин предложил страховать персональные данные (ПД) россиян от утечек. Такую мысль он высказал на круглом столе в Совете Федерации.

Он считает, что нужно выстроить сбалансированную модель, которая учитывала бы национальные особенности и лучшие мировые практики и чтобы страхование киберрисков стало реальным инструментом повышения киберустойчивости России.

Сейчас утечки ПД являются обычным делом, такого быть не должно. Российский рынок киберстрахования растет, но остается молодым и сталкивается с такими системными проблемами, как неполнота законодательства, отсутствие качественной статистики и независимой экспертизы, низкая вовлеченность бизнеса.

Сложный вопрос, который стоит перед законодателями: как оценить ущерб от кибератаки для каждого пострадавшего? Как оценить стоимость ПД? В Минэкономразвития считают, что нужно сначала запустить экспериментальный правовой режим. Но прежде - разработать сам пилотный проект.

Рынок киберстрахования в России за последние десять лет показал относительно скромный рост, занимая лишь около 2% от общего объема страховых продуктов. Его совокупный объем оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. При этом, как отметил Владимир Новиков, руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию информационных рисков, только семь страховых компаний имеют договоры с ИT-компаниями, пишет "Парламентская газета".