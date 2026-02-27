Суд вернул Юлии Тимошенко изъятые при обыске деньги

Экс-премьеру Украины, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вернули деньги, изъятые у нее в ходе январских обысков. Решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины, передает "РБК-Украина".

Адвокат Тимошенко заявил, что в суде обвинение признало отсутствие фактов передачи политиком кому-либо денежных средств. При этом суд отклонил апелляцию Тимошенко на залог в 33 млн гривен (около 59 млн руб.), но разрешил ей общаться с народными депутатами и свободно передвигаться по территории страны (ранее был запрет на выезд за пределы Киевской области).

Размер залога Высший антикоррупционный суд Украины определил 16 января. Тимошенко стала фигуранткой дела о подкупе депутатов Верховной Рады. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила назначить экс-премьеру Украины залог в 50 млн гривен.

Тимошенко вины во вменяемых ей нарушениях не признает, считает свое преследование политически мотивированным. Выступая в суде, она назвала руководство страны "фашистским", заявила, что уезжать из Украины не собирается.

По поводу опубликованных ранее Национальным антикоррупционным бюро Украины записей с, якобы, ее разговором с одним из депутатов, Тимошенко заявила, что никогда таких речей не вела, запись – сфальсифицирована. Об изъятых во время обысков $40 тыс. сказала, что это "семейные сбережения".

Сообщается, что по статьям о подкупе Тимошенко может грозить до десяти лет заключения.

15 лет назад Тимошенко уже становилась уголовницей: в ее бытность премьер-министром Украины она была осуждена по делу о злоупотреблении властью при заключении газовых контрактов с Россией. Она провела в заключении около двух с половиной лет. В феврале 2014 года – после смены власти в стране – Тимошенко была освобождена по решению суда.