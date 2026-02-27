27 Февраля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Практика семинаров по вопросам ЖКХ в Хабаровске будет продолжена

Очередной обучающий семинар состоялся в мэрии Хабаровска. Участниками стали председатели советов многоквартирных домов и управляющих компаний. Тема мероприятия - вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Мы продолжаем серию семинаров для наших активных жителей - лидеров общественного мнения и председателей советов МКД. Главная цель проекта - повышение компетентности жителей для эффективного взаимодействия со всеми участниками сферы ЖКХ: управляющими, ресурсоснабжающими и подрядными организациями», - отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.

(2026)|Фото: khv27.ru

О различиях между капитальным и текущим ремонтом, возможностях переноса сроков ремонта, изменении вида работ и других аспектах участникам семинара рассказала представитель регионального фонда капитального ремонта Татьяна Невидомская.

В ходе мероприятия детально рассмотрели виды работ и услуг, которые могут быть произведены в рамках капремонта. Отдельно рассматривался вопрос о дополнительных услугах, включенных в нормативную документацию Хабаровского края, согласно статье 166 Жилищного кодекса РФ, которые расширяют возможности ремонта. Детальные пояснения председатели советов домов смогли получить от экспертов на площадке семинара.

«Очень рада, что такие семинары проводятся. Наконец-то появилась возможность напрямую задать вопросы экспертам и разобраться во всех нюансах капремонта», - прокомментировала одна из участниц мероприятия.

(2026)|Фото: khv27.ru

Добавим, что дополнительно к очному мероприятию администрация Хабаровска организует пункт приема писем с тем, чтобы все заинтересованные могли получить ответ на запрос.

«Такие семинары стали площадкой для обмена опытом и разъяснения актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Такую практику мы продолжим. Ведь грамотное взаимодействие жителей с управляющими структурами - ключ к эффективному управлению многоквартирными домами», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

сергей кравчук, семинар, капитальный ремонт многоквартирных домов, председатели советов домов


